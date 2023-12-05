В Читинском зоопарке поселились пантеры из Хакасии

В Читинском зоопарке поселились черные пантеры Кучум и Киара, переехавшие из Хакасии. Об этом сообщают «Вести Чита».

Хищникам год от роду и они никогда не жили рядом с человеком. В зоопарк они приехали на временное содержание, но проведут в Забайкалье не менее пяти лет.

В настоящее время Кучум и Киара живут в теплом здании по соседству с дикобразами, так как они теплолюбивые звери. Они уже привыкли к новому дому, у них отменный аппетит — каждый съедает по 1,5 килограмма мяса в день. В рационе диких кошек также творог, рыба и сырые яйца — они получают весь необходимый витаминный комплекс.

Ранее сообщалось, что в зоопарке в Удмуртии поселился фламинго, спасенный в Пермском крае. Птенца 2023 года рождения нашли возле завода АО «Уралоргсинтез» — он упал от усталости при перелете, его сразу же поместили в теплое помещение, а затем передали ветеринарам.