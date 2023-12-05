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01:59, 5 декабря 2023Мир

Переговоры в Сенате США по финансированию Украины провалились

NBC: демократы и республиканцы в Сенате США провалили переговоры о помощи Киеву

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Демократическая и Республиканская партии США провалили переговоры в попытке достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины, Израиля и Тайваня. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Конгресса.

По их данным, республиканцы грозят заблокировать запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь «без адекватных иммиграционных изменений». Все попытки политических оппонентов договориться завершились «глубокими разногласиями». Демократы понимают, что республиканцы не желают или не могут пойти на компромисс, заявил один из близких к обсуждениям собеседников телеканала.

Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США может проголосовать по пакетному запросу Джо Байдена на помощь Киеву, а также Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря. Однако голосование может задержаться из-за разногласий между республиканцами и демократами.

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      Марина Совина
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