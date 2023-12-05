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18:57, 5 декабря 2023Путешествия

Популярная пляжная страна начала принимать российские карты

НСПК: платежная система «Мир» запустила прием карт на Кубе

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Платежная система «Мир» запустила прием карт на Кубе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Национальной системы платежных карт (НСПК).

Отмечается, что российские карты начали принимать в магазинах, отелях и ресторанах этой популярной пляжной страны. В источнике также говорится, что в первую очередь сеть приема появится в самых популярных туристических локациях — например, в Гаване и на Варадеро. По словам генерального директора платежной системы Владимира Комлева, география использования карт будет расширяться.

Ранее сообщалось, что карты российской платежной системы «Мир» начали принимать банки Лаоса. Посол России в этом государстве Владимир Калинин заявил, что в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме.

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      Марина Черняк
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