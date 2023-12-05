Популярная пляжная страна начала принимать российские карты

НСПК: платежная система «Мир» запустила прием карт на Кубе

Платежная система «Мир» запустила прием карт на Кубе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Национальной системы платежных карт (НСПК).

Отмечается, что российские карты начали принимать в магазинах, отелях и ресторанах этой популярной пляжной страны. В источнике также говорится, что в первую очередь сеть приема появится в самых популярных туристических локациях — например, в Гаване и на Варадеро. По словам генерального директора платежной системы Владимира Комлева, география использования карт будет расширяться.

Ранее сообщалось, что карты российской платежной системы «Мир» начали принимать банки Лаоса. Посол России в этом государстве Владимир Калинин заявил, что в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме.