Популярная юмористка рассказала о выступлении в КВН пьяной

Популярная юмористка, участница команд КВН «Пятая авеню» и «5 ЖЖ» Евгения Гришечкина рассказала о выступлении в состоянии жуткого опьянения. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Гуд Морнинг», доступном на YouTube.

Юмористка отметила, что случай произошел, когда она играла за команду «5 ЖЖ». Во время конкурса «Приветствие» одна из участниц забыла текст. По словам Гришечкиной, юмористы минуту стояли на сцене, ничего не отыгрывая.

«После этого мы понимаем, что в принципе все, все уже проиграно. И вот между разминкой и "музыкалкой" (музыкальным домашним заданием — прим. «Ленты.ру») мы напиваемся жутко», — вспомнила юмористка. Она подчеркнула, что впоследствии, пересматривая игру, она замечала, что все члены ее команды пьяны.

Ранее Гришечкина назвала КВН «вытягиванием денег». Она отметила, что участникам приходится вкладывать финансовые средства, что при этом не гарантирует успех. При этом комикесса добавила, что телеигра дает возможность встретить друзей.