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17:56, 22 августа 2023Интернет и СМИ

Бывшая участница КВН назвала телеигру отстоем

Юмористка Евгения Гришечкина: как структура, КВН — отстой

Кадр: группа «Макарена (50 вопросов)» во «ВКонтакте»

Бывшая участница КВН, блогерша и юмористка Евгения Гришечкина высказалась о достоинствах и недостатках «Клуба веселых и находчивых». На эту тему она порассуждала в интервью журналисту Карену Адамяну, видео доступно во «ВКонтакте».

Говоря о КВН как о структуре и организации, Гришечкина раскритиковала телеигру. «Я не знаю, как сейчас, может, многое и поменялось, но это вытягивание денег... Не вытягивание, ладно, тебя не заставляют. Но если ты действительно в это искренне влюблен, ты выносишь, как какие-то зависимые люди, из квартиры уже последний телевизор, потому что он нужен для миниатюры "Случай в семье"», — заявила она.

Юмористка также назвала КВН отстоем, подчеркнув, что он не мотивирует юмористов материально. По ее словам, телеигра не гарантирует участникам какие-то преимущества при попытке найти работу. «Только если ты не дошел до каких-то телевизионных невероятных высот, тогда да, наверное, тебе где-то что-то предложат», — отметила Гришечкина.

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Вместе с тем она подчеркнула, что искренне любит КВН как «идею, вселенную и движение». Она выразила уверенность в том, что благодаря телеигре можно встретить друзей и получить хорошие навыки. Гришечкина также добавила, что по-прежнему смотрит КВН.

Евгения Гришечкина состояла в команде КВН «5 Авеню». Позднее участвовала в юмористическом проекте «Рассмеши комика», который транслировался на украинском телевидении. Впоследствии юмористка присоединилась к команде блогеров с YouTube-канала «Сметана ТВ».

Ранее критически о телеигре высказался экс-участник КВН Александр Якушев. Он заявил, что сейчас номера для команд КВН создают авторы, а участие самих членов команд сводится к минимуму.

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    Олег Давыдов
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