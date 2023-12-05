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12:25, 5 декабря 2023Культура

Появились подробности концерта Пугачевой в Чернобыле после катастрофы

Гитарист Пугачевой раскрыл подробности ее концерта в Чернобыле после катастрофы

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Гитарист эстрадной певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин раскрыл подробности концерта артистки в Чернобыле после катастрофы. Его слова приводит aif.ru.

Музыкант рассказал, что ему «запомнились те страшные гастроли». Он отметил, что те, кто выступал на концерте в Чернобыле, не понимали, что «реактор излучал по полной». «Некоторые после той поездки заболели и скончались. Много страшного видели... Например, въехали в Припять. Город пустой. Открытые окна, белье на улице — и никого... Какой-то порошок на обочине. Будто съемки триллера. И самое горестное: многие, кто был на том концерте, не вернулись домой. Вспоминать не хочется», — рассказал Левшин.

В своем недавнем сообщении в соцсетях Пугачева отметила, что потеряла волосы в Чернобыле. «Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось)», — написала артистка.

Ранее Александр Левшин заявил о том, что жизнь исполнительницы настроена на Россию. Он отметил, что не видит ничего странного в приезде Пугачевой в Россию, а также назвал исполнительницу талантливым человеком и стратегом.

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