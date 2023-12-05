Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:57, 5 декабря 2023Бывший СССР

Бельгия пообещала передать Украине самолеты F-16

Министерство обороны Украины сообщило о намерении Бельгии передать самолеты F-16

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Бельгия пообещала передать Украине истребители F-16 в 2025 году. Такие намерения озвучила министр обороны Людивин Дедондер в ходе встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщило Министерство обороны (МО) Украины в своем Telegram-канале.

Стороны обсудили поставки самолетов и подготовку пилотов. По словам Рустема Умерова, в настоящий момент необходимо начать процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16.

Общий объем военной помощи Украине от Королевства Бельгии превысил 320 миллионов евро.

Ранее военные обозреватели из США предположили, что Воздушно-космические силы России могут применить Су-57 против американских F-16. По оценкам экспертов, российские истребители могут серьезно превосходить аналоги американского производства.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке захотели поднять до 30 процентов. Что будет с рынком жилья?

      Анонсированы масштабные перемены на Восточном полигоне железных дорог России

      Россиянам назвали способ заставить СНТ почистить заваленные снегом ворота

      Умерла актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова

      Госдума ратифицировала соглашение с Минском об учебно-боевых центрах

      Известная российская юмористка назвала недостаток популярного курорта

      Летевший из России в Узбекистан самолет экстренно сел в другой стране

      В Европе заявили о провале потолка цен на российскую нефть

      Финансировавшего терроризм россиянина отправили в колонию на девять лет

      Российский боец Саныч раскрыл уникальную схему уничтожения украинских дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости