Бельгия пообещала передать Украине самолеты F-16

Министерство обороны Украины сообщило о намерении Бельгии передать самолеты F-16

Бельгия пообещала передать Украине истребители F-16 в 2025 году. Такие намерения озвучила министр обороны Людивин Дедондер в ходе встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщило Министерство обороны (МО) Украины в своем Telegram-канале.

Стороны обсудили поставки самолетов и подготовку пилотов. По словам Рустема Умерова, в настоящий момент необходимо начать процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16.

Общий объем военной помощи Украине от Королевства Бельгии превысил 320 миллионов евро.

Ранее военные обозреватели из США предположили, что Воздушно-космические силы России могут применить Су-57 против американских F-16. По оценкам экспертов, российские истребители могут серьезно превосходить аналоги американского производства.