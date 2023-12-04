В США предрекли применение Су-57 против F-16 на Украине

National Interest: Россия применит истребители Су-57 против F-16 на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России применят истребители пятого поколения Су-57 против американских F-16 на Украине, предположила военный обозреватель Майя Карлин в статье для The National Interest.

«Как только Украина начнет использовать F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57», — написала автор.

По ее оценке, российский истребитель может переносить на борту до восьми ракет К-77М класса «воздух-воздух» и благодаря взаимодействию с наземными радарами будет иметь преимущество в воздухе над самолетом американского производства.

В ноябре военный эксперт из США Гай Маккардл признался, что, когда впервые прочитал российские материалы о мини-дронах, они напомнили ему «Звездные войны».