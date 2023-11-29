В США удивились новому российскому оружию

Newsweek: военный эксперт Маккардл удивился российским мини-дронам для Су-57

Военный эксперт из США Гай Маккардл прокомментировал способности российских мини-дронов. Об этом он высказался в беседе с Newsweek.

«Су-57 способен развивать скорость до двух Махов. По идее, запуск беспилотника на столь высокой скорости уничтожит его из-за турбулентности», — подчеркнул специалист.

Маккардл признался, что когда впервые прочитал российские материалы о мини-дронах, они напомнили ему «Звездные войны». Однако позже он изменил свое мнение, когда узнал о разработке в США похожего проекта. Поэтому эксперт назвал заявления России правдоподобными.

В статье подчеркивается, что Москва извлекла уроки из опыта противника и активно разрабатывает, а также наращивает производство собственных беспилотников.

Ранее сообщалось, что для Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту. Когда мини-БПЛА поступят на вооружение, не уточняется.