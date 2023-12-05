Продюсер высказался о связи группы «Тату» с движением ЛГБТ
Российский продюсер Иван Шаповалов рассказал о взаимосвязи музыкальной группы «Тату» с движением ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Его слова приводит RTVI в Telegram-канале.
Медиаменеджер усомнился в том, что песни и клипы коллектива будут заблокированы, а также отметил, что ЛГБТ и «Тату» — это не одно и то же.
«Могут или нет [запретить песни и клипы "Тату" после признания движения ЛГБТ экстремистской организацией], за это я не отвечу. Могу только сказать, что ЛГБТ — это еще не "Тату"», — поделился собеседник издания.
Шаповалов также обратился к людям, которые опасаются размещать творчество коллектива в соцсетях: «Если кто-то боится ответственности — пусть обращаются ко мне».
Ранее администраторы сообщества группы «Тату» во «ВКонтакте» закрыли страницу, а также запретили доступ к фото и видео.
30 ноября Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в стране.