Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:12, 5 декабря 2023Культура

Продюсер высказался о связи группы «Тату» с движением ЛГБТ

Продюсер Шаповалов рассказал о судьбе группы «Тату» после запрета движения ЛГБТ

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Российский продюсер Иван Шаповалов рассказал о взаимосвязи музыкальной группы «Тату» с движением ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Его слова приводит RTVI в Telegram-канале.

Медиаменеджер усомнился в том, что песни и клипы коллектива будут заблокированы, а также отметил, что ЛГБТ и «Тату» — это не одно и то же.

«Могут или нет [запретить песни и клипы "Тату" после признания движения ЛГБТ экстремистской организацией], за это я не отвечу. Могу только сказать, что ЛГБТ — это еще не "Тату"», — поделился собеседник издания.

Шаповалов также обратился к людям, которые опасаются размещать творчество коллектива в соцсетях: «Если кто-то боится ответственности — пусть обращаются ко мне».

Ранее администраторы сообщества группы «Тату» во «ВКонтакте» закрыли страницу, а также запретили доступ к фото и видео.

30 ноября Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума прекратила полномочия самого богатого депутата

      Путин поставил масштабную задачу на 2030 год

      В отношении кинувшего гранату в знакомых россиянина возбудили дело

      Пассажир отсудил у российского аэропорта сотни тысяч рублей за сломанную ногу

      Раскрыт предполагаемый заработок Меладзе в России за 2023 год

      Месси признан спортсменом года по версии Time

      Рынок игровых консолей рекордно вырос

      Похудевшая на 17 килограммов Ивлеева раскрыла секрет стройности

      Украинских депутатов лишили отпусков до конца боевых действий

      Врач раскрыл простой способ увеличить губы без инъекций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости