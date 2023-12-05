Иммунолог предупредил об опасной эволюции вируса птичьего гриппа

Иммунолог Крючков: птичий грипп является первым кандидатом на новую пандемию

Птичий грипп является первым кандидатом на новую пандемию, которая может оказаться достаточно тяжелой. На это указывает, в частности, опасная эволюция вируса, дающая ему возможность передаваться от человека к человеку. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Птичий грипп — это гриппозная инфекция, которая обычно не передается от человека к человеку на регулярной основе. Это новый для популяции серотип. Тем не менее периодически происходит пробой межвидового барьера, потому то, когда произойдет активизация распространения от человека к человеку — вопрос времени», — уверен иммунолог.

По его словам, в последние годы прорывы межвидового барьера происходят все чаще. Как правило, такие случаи фиксируются в птицеводческих хозяйствах, но не только. Число зараженных людей тем временем постоянно увеличивается, что свидетельствует об эволюции гриппозной инфекции.

«Проблема в том, что к новым серотипам популяция не готова. Нет предшествующего иммунитета. Как правило, новые серотипы высоколетальны и высокопатогенны в сравнении с теми, что уже нам знакомы. И, когда начнется активное распространение инфекции, последствия будут значительно более серьезными, чем от привычного гриппа», — предупредил специалист.

Крючков считает, что именно птичий грипп является главным кандидатом на инфекцию, которая может вызвать новую глобальную пандемию. Эффективный прорыв межвидового барьера, по его мнению, неизбежен и может произойти достаточно скоро.

Ранее сообщалось, что в Бельгии на птицеферме произошла вспышка нового высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1. Для предотвращения эпидемии специалистам пришлось прибегнуть к забою 20,1 тысячи птиц.