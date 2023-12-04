Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 4 декабря 2023Мир

В Бельгии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

Reuters: в Бельгии произошла вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В Бельгии на птицеферме произошла вспышка нового высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1. Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH) сообщает агентство Reuters.

Предприятие, где был обнаружен очаг инфекции, располагается в окрестностях французской границы. Для предотвращения эпидемии специалистам пришлось прибегнуть к забою 20 100 птиц.

Ранее стало известно, что из-за вспышек птичьего гриппа и низкой рентабельности производства производство курятины и яиц в России сохранится примерно на прошлогоднем уровне, несмотря на возросший спрос.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские власти подтвердили гибель генерала на СВО. Он был награжден орденом Мужества

      Названы самые популярные исполнители 2023 года

      Басков рассказал о нужде в деньгах из-за ремонта

      Москвичам назвали дату прихода 20-градусных морозов

      Парламент России подготовил обращение к ООН о нарушении Украиной прав ребенка

      В Госдуме призвали публично наказывать за доносы на семьи

      Ликвидацию крупнейшего застройщика Китая отложили

      Названо возможное последствие увеличения срока службы по призыву в России

      Внимательная кошка спасла 64 кошки и хозяев

      В СК возбудили дело из-за отравившейся угарным газом семьи из четырех человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости