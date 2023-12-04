В Бельгии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

Reuters: в Бельгии произошла вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа

В Бельгии на птицеферме произошла вспышка нового высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1. Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH) сообщает агентство Reuters.

Предприятие, где был обнаружен очаг инфекции, располагается в окрестностях французской границы. Для предотвращения эпидемии специалистам пришлось прибегнуть к забою 20 100 птиц.

Ранее стало известно, что из-за вспышек птичьего гриппа и низкой рентабельности производства производство курятины и яиц в России сохранится примерно на прошлогоднем уровне, несмотря на возросший спрос.