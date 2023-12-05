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12:10, 5 декабря 2023Россия

Путин оценил форум-выставку «Россия» на ВДНХ

Песков заявил, что Путину понравилась форум-выставка «Россия» на ВДНХ

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин оценил форум-выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Он посетил ее в понедельник, 4 декабря. В беседе с журналистами во вторник, 5 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент высоко оценил выставку, передает ТАСС.

«Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Конечно, физически невозможно за один приезд посмотреть все. Но, действительно, то, что он успел посмотреть, — это очень интересно», — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин посоветовал новым иностранным послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября. Она продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций.

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      Анастасия Алимпиева
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