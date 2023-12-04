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21:09, 4 декабря 2023Россия

Путин посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия»

Владимир Путин посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин посоветовал новым иностранным послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна. Об этом сообщает ТАСС.

«Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть, и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет, — страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет», — обратился к послам глава государства.

В понедельник, 4 декабря, Владимир Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ, где он, в том числе, пообщался с детьми.

Ранее гость выставки-форума «Россия» купил толстовки с цитатой и автографом президента России Владимира Путина почти на 100 тысяч рублей. Речь идет о предмете гардероба черного цвета, на котором размещено высказывание главы государства «Это не мы решили присоединить Крым. Это люди!».

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября. Она продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. В день открытия ее посетили 191 тысяча человек, 5 ноября — 123 тысячи человек, 6 ноября — 134 тысячи человек.

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      Марина Совина
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