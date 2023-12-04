Мальчик дал пять Путину на выставке «Россия» на ВДНХ

На выставке «Россия», проходящей на ВДНХ, запечатлели, как мальчик дает пять президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующим видео поделились журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Судя по брендированным футболкам, ребята представляют «Движение Первых». Дать пять одному из них предложил сам Владимир Путин во время общения. Сначала мальчик сделал это неуверенно, на что президент сказал ему: «[Давай] как следует. Сильнее. Еще раз».

Ребенок рассказал главе государства, что помогает участникам специальной военной операции теплыми вещами, а в планах у него — производство одеял и подушек.

Ранее Владимир Путин при посещении Национального медицинского исследовательского центра гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева встал на одно колено для фото с детьми.

Сегодня российский лидер впервые приехал на выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрит павильоны, а затем вручит премию «Волонтер года — 2023».