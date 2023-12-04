Мальчик дал пять Путину на выставке «Россия»
На выставке «Россия», проходящей на ВДНХ, запечатлели, как мальчик дает пять президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующим видео поделились журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.
Судя по брендированным футболкам, ребята представляют «Движение Первых». Дать пять одному из них предложил сам Владимир Путин во время общения. Сначала мальчик сделал это неуверенно, на что президент сказал ему: «[Давай] как следует. Сильнее. Еще раз».
Ребенок рассказал главе государства, что помогает участникам специальной военной операции теплыми вещами, а в планах у него — производство одеял и подушек.
Ранее Владимир Путин при посещении Национального медицинского исследовательского центра гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева встал на одно колено для фото с детьми.
Сегодня российский лидер впервые приехал на выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрит павильоны, а затем вручит премию «Волонтер года — 2023».