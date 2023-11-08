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15:34, 8 ноября 2023Россия

Путин встал на одно колено для фото с детьми

Президент России Путин встал на одно колено для совместного фото с детьми

Президент России Владимир Путин встал на одно колено для совместной фотографии с детьми. Видеозапись из больничной палаты опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

8 ноября глава государства приехал в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Президент опустился на колено между двумя медицинскими кроватями, на которых сидели девочки. Женский голос за кадром поблагодарил его за снимок.

Центр был назвал в честь одного из пациентов — мальчика Димы Рогачева, больного лейкозом. В 2005 году Путин приехал в гости к ребенку, который мечтал поесть с президентом блинов.

Ранее Путин встретился в Кремле с восьмилетний Раисат Акиповой – девочкой из Дагестана, которая расплакалась из-за невозможности увидеться с главой государства во время его визита в республику. Президент подарил девочке цветы и провел провел для нее и ее родителей экскурсию.

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      Алан Босиков
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