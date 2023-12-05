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18:57, 5 декабря 2023Россия

Путин призвал бороться в новых регионах с «корежащей сознание» политикой Киева

Путин призвал бороться с последствиями политики Киева в новых регионах России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин призвал бороться с «корежащей сознание» политикой Киева в новых регионах страны. Его слова приводит ТАСС.

Об этом глава государства заявил во время открытия II заседания наблюдательного совета Всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

«Там действительно очень многое нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, просто целенаправленно корежили сознание населения», — пояснил он.

По его словам, в связи с этим важно, чтобы возможности «Движения первых» были доступны и в больших городах, и в маленьких поселках, а также детям из Донбасса и Новороссии.

Заседание совета ранее 5 декабря анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодня Путин будет заниматься делами молодежными. (…) Он проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи», — сказал представитель Кремля.

«Движение первых» было образовано летом 2022 года. Председателем наблюдательного совета стал Путин, организацию возглавил заместитель министра науки и высшего образования Григорий Гуров.

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      Никита Абрамов
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