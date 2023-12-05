Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 5 декабря 2023Россия

Анонсировано заседание совета «Движения первых» с участием Путина

Песков: Путин 5 декабря проведет заседание набсовета «Движение первых»

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 декабря, проведет заседание набсовета «Движения первых». Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Сегодня Путин будет заниматься делами молодежными. (…) Он проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков анонсировал начало приема вопросов граждан в преддверии прямой линии Путина — сбор обращений стартовал 1 декабря.

Прямая линия и пресс-конференция Путина состоится 14 декабря. Общение главы государства с гражданами и представителями СМИ не будет иметь временных ограничений, Президент сам выберет вопросы, на которые даст ответы.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент принял оплату?» Пресс-секретарь Байдена завершила брифинг после неудобного вопроса

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      Западных политиков уличили в подготовке общественности к поражению Украины

      Стало известно о состоянии здоровья жены главы ГУР Буданова

      В США заявили о способности России штурмовать позиции Украины без пехоты

      Казахстанская криптобиржа дала россиянам 10 дней на вывод средств

      Подростки сбросили беременную россиянку с моста и попали в колонию

      В Петербурге 14-летний подросток выпал из окна школы во время перемены

      Представитель Трофима опровергла сообщения о попадании певца в ДТП

      Москвичам захотели урезать максимальную сумму выдачи по льготной ипотеке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости