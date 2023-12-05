Анонсировано заседание совета «Движения первых» с участием Путина

Песков: Путин 5 декабря проведет заседание набсовета «Движение первых»

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 декабря, проведет заседание набсовета «Движения первых». Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Сегодня Путин будет заниматься делами молодежными. (…) Он проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков анонсировал начало приема вопросов граждан в преддверии прямой линии Путина — сбор обращений стартовал 1 декабря.

Прямая линия и пресс-конференция Путина состоится 14 декабря. Общение главы государства с гражданами и представителями СМИ не будет иметь временных ограничений, Президент сам выберет вопросы, на которые даст ответы.

