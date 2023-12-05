Раскрыты детали коррупционного дела ЕС по влиянию Катара на Европарламент

Politico: раскрыты более 300 попыток манипулировать решениями ЕС в пользу Катара

В ходе расследования крупнейшего за последние десятилетия коррупционного дела в Европейском союзе (ЕС) раскрыли обширный тайник утекших документов, где были зафиксированы детали более 300 предполагаемых попыток манипулировать решениями Европарламента. Об этом сообщает Politico.

Как сообщает издание, на протяжении четырех лет бывший член Европейского парламента Пьер Антонио Панцери и его помощник Франческо Джорджи сотрудничали с предполагаемыми заказчиками в Катаре, Марокко и Мавритании и влияли на работу главного демократического органа Евросоюза в пользу этих стран.

Отмечается, что Джорджи вел большую электронную таблицу, где подробно перечислял большинство действий по оказанию влияния, которые сообщники, предположительно, совершили с 2018 по 2022 год. Некоторые из них оказали существенное влияние на работу Евросоюза. Например, заговор с отменой шести парламентских резолюций, осуждающих ситуацию с правами человека в Катаре, а также работа над заключением соглашения о безвизовом режиме между Дохой и ЕС.

Но были и более мелкие операции, такие как изменение мнения парламентеров относительно эксплуатации рабочих-мигрантов при подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в Катаре или принятие парламентской резолюции ЕС против Алжира, которая, по словам Панцери и Джорджи, должна принести пользу Марокко.

Год назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент из-за коррупционного скандала с вмешательством Катара и Марокко в дела ЕС. По его словам, необходимо реформировать ЕП и создать новый орган, состоящий из национальных делегатов от стран-участниц Евросоюза.

