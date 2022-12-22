Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 22 декабря 2022Мир

В ЕС предложили распустить Европарламент из-за коррупционного скандала

Премьер Венгрии Орбан предложил создать новый ЕП с делегатами от стран-членов ЕС
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: John Thys / Reuters

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент из-за коррупционного скандала с вмешательством Катара и Марокко в дела ЕС, чтобы затем реформировать его и создать новый орган, состоящий из национальных делегатов от стран-участниц Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости

«Если мы хотим восстановить общественное доверие, пришло время расформировать Европейский парламент. Наше решение: создание нового Европарламента, состоящего из национальных делегатов. Это гарантирует больший контроль, отчетность и доверие. Верните контроль государствам-членам!» — заявил он.

Ранее бельгийская газета Le Soir сообщила, что участники коррупционного скандала в Европарламенте (ЕП) начали давать показания. Уточняется, что занимавшая до недавнего времени пост замглавы ЕП от Греции Ева Кайли призналась в передаче своему отцу в Брюсселе портфеля с деньгами, которые ему полагалось спрятать. Ее отец до этого был задержан сотрудниками полиции с крупной суммой наличных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко вырос
Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция
Популярная ведущая объяснила отсутствие песен Пугачевой на радио
Россиян предупредили о всплеске мошенничества перед Новым годом
Раскрыта дата анонса нового флагмана Samsung
Блогер показал виниры и описал процедуру по их установке фразой «два часа боли»
Жилье на популярном у россиян зарубежном курорте перестало быть дешевым
Отец Киркорова назвал Горбачева предателем и пожелал России победы в СВО
В Совфеде заявили о работе над докладом по спецоперации на Украине
Туристам раскрыли «золотые правила» для комфортного путешествия в самолете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.