Участники коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания

LeSoir: причастные к коррупционному скандалу в Европарламенте начали давать показания

Участники коррупционного скандала в Европарламенте (ЕП) начали давать показания. Об этом пишет бельгийская газета Le Soir.

Уточняется, что занимавшая до недавнего времени пост замглавы ЕП от Греции Ева Кайли призналась в передаче своему отцу в Брюсселе портфеля с деньгами, которые ему полагалось спрятать. Ее отец до этого был задержан сотрудниками полиции с крупной суммой наличных.

Кроме того, экс-депутат от Италии Пьер Антонио Панцери, подозреваемый в организации коррупционных схем, частично признал свою причастность к скандалу, связанному с вмешательством Катара и Марокко в дела Евросоюза (ЕС), сообщает издание.

О задержании Кайли стало известно 9 декабря. В ее доме был проведен обыск. Всего под следствием находятся четыре человека, включая Антонио Панцери и президента Международной конфедерации профсоюзов Луки Висентини.