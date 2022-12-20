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22:36, 20 декабря 2022Мир

Участники коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания

LeSoir: причастные к коррупционному скандалу в Европарламенте начали давать показания

Фото: Yves Herman / Reuters

Участники коррупционного скандала в Европарламенте (ЕП) начали давать показания. Об этом пишет бельгийская газета Le Soir.

Уточняется, что занимавшая до недавнего времени пост замглавы ЕП от Греции Ева Кайли призналась в передаче своему отцу в Брюсселе портфеля с деньгами, которые ему полагалось спрятать. Ее отец до этого был задержан сотрудниками полиции с крупной суммой наличных.

Кроме того, экс-депутат от Италии Пьер Антонио Панцери, подозреваемый в организации коррупционных схем, частично признал свою причастность к скандалу, связанному с вмешательством Катара и Марокко в дела Евросоюза (ЕС), сообщает издание.

О задержании Кайли стало известно 9 декабря. В ее доме был проведен обыск. Всего под следствием находятся четыре человека, включая Антонио Панцери и президента Международной конфедерации профсоюзов Луки Висентини.

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Варвара Кузьмина
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