Раскрыты причины развода Кати Лель после 15 лет брака

Катя Лель развелась с супругом, так как устала тащить его на своей шее

Раскрыты причины развода российской певицы Кати Лель и бизнесмена Игоря Кузнецова после 15 лет брака. Об этом сообщает StarHit.

По словам подруги исполнительницы, несмотря на то, что в сети Кузнецова называют бизнесменом, у него никогда не было собственного дела — мужчина старался заработать деньги разными способами, но у него это плохо получалось.

«Катя — большой трудоголик, все эти годы пахала и крутилась как белка в колесе, обеспечивала дочь, чтобы та ни в чем не нуждалась. А Игорь, можно сказать, сидел на ее шее, получал в разы меньше жены, периодически у них из-за этого случались стычки и скандалы», — рассказала знакомая Лель.

Собеседница издания отметила, что певица до сих пор уверена в изменах бывшего мужа — во время брака она часто закатывала ему сцены ревности, расстраивалась, а Кузнецов все отрицал. «Тем не менее осадочек каждый раз оставался, копился, пропасть в отношениях увеличивалась. Для них прекратить совместную жизнь, наверно, стало лучшим выходом из ситуации. Они разъехались еще в прошлом году. Насколько я знаю, сейчас у обоих никого нет, но еще молодые, могут встретить свое счастье», — подчеркнула подруга исполнительницы.

Ранее Лель прокомментировала новость о тайном разводе с Кузнецовым.

Лель и Кузнецов познакомились на частном мероприятии, они состояли в отношениях 18 лет, 15 из которых в официальном браке. У них есть общая 14-летняя дочь Эмилия.