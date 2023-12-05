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09:55, 5 декабря 2023Ценности

Россияне перечислили самые неудачные подарки на Новый год

Россияне назвали носки и халаты самыми неудачными подарками на Новый год

Фото: Roberto Nickson / Unsplash

Россияне перечислили самые неудачные подарки на Новый год. Об этом со ссылкой на опрос сервиса SuperJob сообщает «Газета.Ru».

Так, 12 процентов респондентов назвали худшими презентами предметы одежды. Среди них — носки, халаты, свитеры, футболки, шапки и шарфы, особенно с новогодними принтами. Для девяти процентов участников исследования наиболее нежеланными оказались полотенца, канцелярия, спортинвентарь, постельное белье, цветы, пазлы и бижутерия.

В свою очередь, пять процентов россиян поставили на первое место антирейтинга плохие новости и отсутствие хорошего настроения. В то же время для четырех процентов соотечественников неудачными стали косметические и гигиенические средства.

При этом выяснилось, что мужчинам чаще не нравится, когда преподносят одежду, а женщинам — кухонные принадлежности и сувениры. Однако 18 процентов опрошенных назвали самым худшим на Новый год вообще остаться без поздравлений.

В ноябре россияне в рамках опроса также признались в тоске по ушедшим из страны брендам. Выяснилось, что 12 процентов респондентов приобретают оригинальные товары брендов, которые больше недоступны в России. Из них каждый третий переплачивает за любимые марки, среди которых оказались Nike, The North Face и Polo Ralph Lauren.

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      Алина Гостева
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