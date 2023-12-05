Россияне назвали носки и халаты самыми неудачными подарками на Новый год

Россияне перечислили самые неудачные подарки на Новый год. Об этом со ссылкой на опрос сервиса SuperJob сообщает «Газета.Ru».

Так, 12 процентов респондентов назвали худшими презентами предметы одежды. Среди них — носки, халаты, свитеры, футболки, шапки и шарфы, особенно с новогодними принтами. Для девяти процентов участников исследования наиболее нежеланными оказались полотенца, канцелярия, спортинвентарь, постельное белье, цветы, пазлы и бижутерия.

В свою очередь, пять процентов россиян поставили на первое место антирейтинга плохие новости и отсутствие хорошего настроения. В то же время для четырех процентов соотечественников неудачными стали косметические и гигиенические средства.

При этом выяснилось, что мужчинам чаще не нравится, когда преподносят одежду, а женщинам — кухонные принадлежности и сувениры. Однако 18 процентов опрошенных назвали самым худшим на Новый год вообще остаться без поздравлений.

В ноябре россияне в рамках опроса также признались в тоске по ушедшим из страны брендам. Выяснилось, что 12 процентов респондентов приобретают оригинальные товары брендов, которые больше недоступны в России. Из них каждый третий переплачивает за любимые марки, среди которых оказались Nike, The North Face и Polo Ralph Lauren.