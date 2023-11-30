Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:04, 30 ноября 2023Ценности

Россияне признались в тоске по ушедшим из страны брендам

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россияне признались в тоске по ушедшим из страны брендам. Соответствующее исследование, проведенное организаторов Форума новой модной индустрии Института Beinopen и Департамента по работе с сообществами VK, поступило в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 30 ноября.

В опросе приняли участие 1247 человек из крупных городов России, совершающие покупки в категории «одежда и обувь» не реже одного раза в три месяца. Так, выяснилось, что 12 процентов респондентов приобретают оригинальные товары брендов, которые больше недоступны в стране. Из них каждый третий переплачивает за любимые марки, среди которых у россиян оказались Nike, The North Face и Polo Ralph Lauren. При этом 58 процентов соотечественников готовы заплатить за один понравившийся товар упомянутых брендов от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Готы снова в моде. Откуда взялась эта субкультура и почему мир вновь помешался на готах?
Готы снова в моде.Откуда взялась эта субкультура и почему мир вновь помешался на готах?
29 ноября 2023
Одежда популярных брендов вызывает рак и бесплодие. Как их вещи травят покупателей и какую одежду носить опасно?
Одежда популярных брендов вызывает рак и бесплодие.Как их вещи травят покупателей и какую одежду носить опасно?
31 августа 2023

В то же время каждый седьмой опрошенный выбирает реплики, в частности, мужчины. Самой популярной категорией среди подделок у россиян стали кроссовки — их выбирают 28 процентов покупателей.

Также 67 процентов опрошенных не почувствовали ограничений в выборе одежде после ухода из страны западных компаний. При этом 52 процента опрошенных потребителей с легкостью перешли на альтернативные бренды одежды и обуви из Китая и других стран-партнеров России. Однако 23 процента участников исследования купили бы вещь российского производства, просто чтобы поддержать отечественный бизнес.

Ранее россияне назвали желанные покупки в случае неожиданного получения миллиона рублей. Выяснилось, что каждый третий соотечественник вложился бы в недвижимость, а другие предпочли бы потратить деньги на путешествия, запуск собственного дела и закрытие долгов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Самолету можно, а Захаровой нельзя» Болгария развернула в обход борт Лаврова, потому что с ним летела представитель МИД

      Врач объяснила разницу в пользе морской рыбы и речной

      В ЕС пригрозили привлечь Польшу к ответственности

      США и Израиль задумались о высылке тысячи боевиков ХАМАС из сектора Газа

      Овечкин ушел с площадки без набранных очков в четвертом матче НХЛ подряд

      Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

      Женщина попробовала в ресторане салат с человечиной

      Устроившую ДТП порнозвезду приговорили к 17 годам тюрьмы

      РПЦ предложила уравнять духовников в правах с бойцами на СВО

      В российском онкоцентре произошел пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости