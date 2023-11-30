Россияне признались в тоске по ушедшим из страны брендам. Соответствующее исследование, проведенное организаторов Форума новой модной индустрии Института Beinopen и Департамента по работе с сообществами VK, поступило в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 30 ноября.

В опросе приняли участие 1247 человек из крупных городов России, совершающие покупки в категории «одежда и обувь» не реже одного раза в три месяца. Так, выяснилось, что 12 процентов респондентов приобретают оригинальные товары брендов, которые больше недоступны в стране. Из них каждый третий переплачивает за любимые марки, среди которых у россиян оказались Nike, The North Face и Polo Ralph Lauren. При этом 58 процентов соотечественников готовы заплатить за один понравившийся товар упомянутых брендов от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

В то же время каждый седьмой опрошенный выбирает реплики, в частности, мужчины. Самой популярной категорией среди подделок у россиян стали кроссовки — их выбирают 28 процентов покупателей.

Также 67 процентов опрошенных не почувствовали ограничений в выборе одежде после ухода из страны западных компаний. При этом 52 процента опрошенных потребителей с легкостью перешли на альтернативные бренды одежды и обуви из Китая и других стран-партнеров России. Однако 23 процента участников исследования купили бы вещь российского производства, просто чтобы поддержать отечественный бизнес.

Ранее россияне назвали желанные покупки в случае неожиданного получения миллиона рублей. Выяснилось, что каждый третий соотечественник вложился бы в недвижимость, а другие предпочли бы потратить деньги на путешествия, запуск собственного дела и закрытие долгов.