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10:18, 15 ноября 2023Ценности

Россияне назвали желанные покупки при получении миллиона рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне назвали желанные покупки в случае неожиданного получения миллиона рублей. Исследование, проведенное образовательной платформой Skillbox и аналитическим агентством «Анкетолог», попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что каждый третий соотечественник (36 процентов) вложился бы в недвижимость, а другие предпочли бы потратить деньги на путешествия (15), запуск собственного дела (12) и закрытие долгов (10). Кроме того, респонденты захотели потратить средства на покупку автомобиля (8 процентов), образование (3) и саморазвитие (3).

Согласно опросу, подавляющее число россиян (93 процента) имеют мечты, осуществление которых связано с деньгами. При этом более трети россиян (39 процентов) испытывают сложности с накоплением денег. Среди основных причин опрошенные выделяют низкий доход (36 процентов), отсутствие постоянного и стабильного источника денег (17) и самодисциплины (16).

Ранее в ноябре россиянам назвали способ выгодно совершать покупки в период распродаж. В первую очередь специалистка порекомендовала составить план покупок и сделать расчет бюджета, чтобы избежать необдуманных приобретений.

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      Карина Черных
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