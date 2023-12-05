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15:49, 5 декабря 2023Экономика

Россияне стали экономить на новогодних подарках

Глава АИДТ Цицулина: средний чек покупок детских новогодних подарков упал вдвое

Фото: Unsplash

В этом сезоне средний чек покупок детских новогодних подарков в России снизился в два раза и упал до 750-1500 рублей. Раньше показатель составлял 1,5-3 тысячи рублей, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Ее слова приводит ТАСС.

Цицулина уточнила, что средний чек покупок новогодних подарков для детей варьируется в зависимости от доходов семьи. При этом российским производителям сложно конкурировать с зарубежными компаниями в массовом сегменте рынка детских товаров. Без дополнительной поддержки со стороны государства увеличить долю отечественных производителей будет крайне трудно.

«Материальные меры поддержки, те инвестиции, которые государство вкладывает в семью, очень и очень важны», — заключил Цицулина в ходе выступления на Конгрессе индустрии детских товаров.

Во второй половине октября издание РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы hh.ru, сообщило, что почти половине (45 процентам) россиян перестало хватать зарплаты для удовлетворения основных потребностей. Еще у 36 процентов респондентов оклад с трудом покрывает ключевые нужды. Лишь 20 процентам граждан хватает зарплаты, чтобы покупать себе все необходимое.

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      Анатолий Акулов
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