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20:39, 5 декабря 2023Россия

Российский чиновник заставил студента переодеть футболку из-за надписи Brooklyn

Омский вице-губернатор заставил студента сменить футболку из-за надписи Brooklyn

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко заставил студента сменить футболку из-за надписи Brooklyn. Об этом сообщает издание «Омск-информ».

По их данным, чиновник приехал в Сибирский автомобильно-дорожный университет в связи с обсуждением развития технологий для улучшения качества жизни омичей и повышения экономической эффективности региона. Во время встречи со студентами он обратился к ним с вопросом, зачем они пришли.

Один из учащихся ответил, что их «пригнали», на что Шпиленко ответил, что студенты не стадо, а по сказавшему это студенту якобы «плачут Вооруженные силы». Затем вице-губернатор обратил внимание на другого ученика, который сидел в футболке с надписью Brooklyn.

«О, у него там Brooklyn написано. Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку, не позорься. Что там зашито, неизвестно. Надень хорошую футболку», — сказал чиновник. Через несколько минут студенту принесли другую футболку, которую он сразу надел, а вице-губернатор пожал ему руку.

Ранее в Башкирии замдиректора транспортного управления подрался со студентом, который не пропустил на своем авто его джип Toyota Land Cruiser.

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      Никита Абрамов
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