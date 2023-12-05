Российский чиновник заставил студента переодеть футболку из-за надписи Brooklyn

Омский вице-губернатор заставил студента сменить футболку из-за надписи Brooklyn

Вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко заставил студента сменить футболку из-за надписи Brooklyn. Об этом сообщает издание «Омск-информ».

По их данным, чиновник приехал в Сибирский автомобильно-дорожный университет в связи с обсуждением развития технологий для улучшения качества жизни омичей и повышения экономической эффективности региона. Во время встречи со студентами он обратился к ним с вопросом, зачем они пришли.

Один из учащихся ответил, что их «пригнали», на что Шпиленко ответил, что студенты не стадо, а по сказавшему это студенту якобы «плачут Вооруженные силы». Затем вице-губернатор обратил внимание на другого ученика, который сидел в футболке с надписью Brooklyn.

«О, у него там Brooklyn написано. Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку, не позорься. Что там зашито, неизвестно. Надень хорошую футболку», — сказал чиновник. Через несколько минут студенту принесли другую футболку, которую он сразу надел, а вице-губернатор пожал ему руку.

Ранее в Башкирии замдиректора транспортного управления подрался со студентом, который не пропустил на своем авто его джип Toyota Land Cruiser.