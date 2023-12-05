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08:41, 5 декабря 2023Силовые структуры

Российский подросток ударил ножом школьника из-за ревности к однокласснице

В Башкирии школьник напал на другого ученика с ножом, приревновав одноклассницу

В Башкирии 13-летний школьник ударил ножом ученика на год старше, к которому приревновал свою одноклассницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, инцидент произошел во время перемены в селе Кармаскалы. На фоне ревности к девушке нападавший достал нож-мультитул и ударил им в живот другого ученика. Потерпевшего доставили в отделение хирургии, серьезно он не пострадал.

По факту нападения подростка полиция проводит проверку, уголовное дело пока не возбуждено, уточняет Telegram-канал Shot.

Ранее мужчина в Удмуртии приревновал жену к начальнику и выстрелил в него из охотничьего карабина.

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