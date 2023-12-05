Российский военный признал неспособность атаковать находящегося в туалете врага

Боец «Пятнашки» признал неспособность атаковать с дрона справляющего нужду врага

Боец российской бригады «Пятнашка» с позывным Борода заявил о неспособности атаковать с беспилотника противника, который справляет нужду. Об этом он высказался в интервью Mash.

Военный признался, что никогда не сбросит с дрона снаряд на врага, если тот отошел в туалет по нужде или просто занят бытовыми делами. Один из подобных моментов попал на видео, заснятое с беспилотника. Дрон застал украинского бойца в отхожем месте, после чего тот стыдливо прикрыл дверь, а российские военнослужащие не стали его беспокоить.

Ранее сообщалось, что офицер Вооруженных сил Украины избил солдата, справившего нужду под открытым небом недалеко от палатки. Как уточнили в Государственном бюро расследований республики, таким образом он планировал обучить подчиненного правилам поведения и повысить свой авторитет среди других военнослужащих.