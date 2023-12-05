Россию попросили вернуть тела погибших в СВО граждан Непала
МИД Непала попросил Россию вернуть тела погибших в СВО гражданСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
МИД Непала попросил Россию вернуть тела шести погибших граждан, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Заявление внешнеполитического ведомства приводит агентство Reuters.
«Правительство Непала обратилось к правительству России с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям», — указали в МИД.
В дипслужбе также призвали Москву вызволить одного попавшего в украинский плен непальца и больше не вербовать граждан страны для участия в СВО.
Ранее стало известно, что созданный футбольными фанатами батальон «Эспаньола» начал вербовать женщин в штурмовые отряды, находящиеся в зоне проведения СВО.