МИД Непала попросил Россию вернуть тела погибших в СВО граждан

МИД Непала попросил Россию вернуть тела шести погибших граждан, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Заявление внешнеполитического ведомства приводит агентство Reuters.

«Правительство Непала обратилось к правительству России с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям», — указали в МИД.

В дипслужбе также призвали Москву вызволить одного попавшего в украинский плен непальца и больше не вербовать граждан страны для участия в СВО.

Ранее стало известно, что созданный футбольными фанатами батальон «Эспаньола» начал вербовать женщин в штурмовые отряды, находящиеся в зоне проведения СВО.