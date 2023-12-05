Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:02, 5 декабря 2023Мир

Россию попросили вернуть тела погибших в СВО граждан Непала

МИД Непала попросил Россию вернуть тела погибших в СВО граждан
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

МИД Непала попросил Россию вернуть тела шести погибших граждан, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Заявление внешнеполитического ведомства приводит агентство Reuters.

«Правительство Непала обратилось к правительству России с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям», — указали в МИД.

В дипслужбе также призвали Москву вызволить одного попавшего в украинский плен непальца и больше не вербовать граждан страны для участия в СВО.

Ранее стало известно, что созданный футбольными фанатами батальон «Эспаньола» начал вербовать женщин в штурмовые отряды, находящиеся в зоне проведения СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Принц Уильям и Карл III борются за корону. Наследник хочет поскорее занять британский трон и плетет интриги против отца

      Путин раскрыл планы на семь лет вперед

      США и Китай составят график военных контактов на следующий год

      Женщинам дали совет об интимной стрижке перед походом к гинекологу

      Дочь женщины-порнорежиссера раскрыла отношение к работе матери

      Басков взял кредит из-за подорожавших стройматериалов

      Акула попыталась откусить лапу крокодилу и попала на видео

      В США испытали систему РЭБ в ранце

      Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала о критике

      Россиянин лишил знакомого сознания и поджег его квартиру из-за долга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости