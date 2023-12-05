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14:05, 5 декабря 2023Россия

Руку российской школьницы зажевало на беговой дорожке в спортивном зале

«Известия»: школьнице зажало руку на беговой дорожке в отеле Санкт-Петербурга

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Руку десятилетней школьницы зажевало на беговой дорожке в спортивном зале одного из отелей Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, девочка бегала на тренажере и в какой-то момент упала, потеряв равновесие. В результате ее руку зажало. Сообщается, что школьница приехала на соревнования и остановилась в отеле. На данный момент о состоянии ребенка ничего не известно.

Ранее российский подросток попал в реанимацию после урока физкультуры в одной из школ Екатеринбурга. Стало известно, что во время занятия один из школьников ударил в живот своего 14-летнего одноклассника. В результате медики диагностировали у пострадавшего разрыв мочевого пузыря.

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      Анастасия Алимпиева
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