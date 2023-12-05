Руку российской школьницы зажевало на беговой дорожке в спортивном зале

«Известия»: школьнице зажало руку на беговой дорожке в отеле Санкт-Петербурга

Руку десятилетней школьницы зажевало на беговой дорожке в спортивном зале одного из отелей Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, девочка бегала на тренажере и в какой-то момент упала, потеряв равновесие. В результате ее руку зажало. Сообщается, что школьница приехала на соревнования и остановилась в отеле. На данный момент о состоянии ребенка ничего не известно.

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