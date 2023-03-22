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13:38, 22 марта 2023Россия

Российский школьник попал в реанимацию после урока физкультуры

В Екатеринбурге подросток попал в реанимацию после урока физкультуры в школе

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Подросток попал в реанимацию после урока физкультуры в одной из школ Екатеринбурга. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, 14-летнего школьника во время занятия спортом вместе с одноклассниками один из сверстников пнул в живот. После уроков россиянин пришел домой и пожаловался отцу на плохое самочувствие.

Подростку вызвали скорую, врачи доставили его в реанимацию одной из больниц. Медики диагностировали у пострадавшего разрыв мочевого пузыря, причины произошедшего выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге семиклассница умерла в школе во время урока физкультуры. Девочке стало плохо во время пробежки, ей вызвали бригаду врачей, но реанимировать ребенка скорая не смогла. Впоследствии выяснилось, что у девочки до случившегося медики диагностировали функциональный сердечный шум и атопический дерматит, но от занятий физкультурой ее не освобождали.

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Анастасия Шейкина
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