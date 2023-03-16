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10:02, 16 марта 2023Россия

Одноклассница рассказала о погибшей во время урока физкультуры школьнице

Одноклассница заявила, что погибшая во время урока физкультуры школьница была одиночкой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Девочка, которая умерла в школе Выборгского района Санкт-Петербурга во время урока по физкультуре, была одиночкой. Об этом рассказала ее одноклассница, пишет KP.RU.

По словам одноклассницы погибшей, девочка была закрытой, но хорошо общалась с несколькими девочками. Школьница сказала, что ее одноклассница потеряла сознание на физкультуре тогда, когда занятие только начиналось — дети разминались и бегали по залу.

Одна из девочек после случившегося побежала за нашатырным спиртом, но в медкабинете его не было, рассказала школьница. Она вспомнила, что после падения в обморок ее одноклассница затряслась, становилась то синей, то бледной, и перестала дышать.

«Семиклассница скончалась во время проведения реанимации. Ранее врачи диагностировали у нее функциональный сердечный шум и атопический дерматит. От занятий физкультуры ее не освобождали», — сообщил источник издания.

О гибели девочки в школе стало известно днем ранее, 15 марта. Девочке стало плохо во время пробежки, ей вызвали бригаду врачей, но реанимировать ребенка скорая не смогла.

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Анастасия Шейкина
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