Появились подробности о смерти семиклассницы на уроке физкультуры в Петербурге

«Mash на Мойке»: умершей на физкультуре девочке из Петербурга стало плохо при беге змейкой

Семикласснице, скончавшейся на физкультуре в Санкт-Петербурге, стало плохо во время бега змейкой. Подробности о моменте смерти ребенка сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации авторов поста, в расписании девочки физкультура стояла первым уроком. На уроке преподаватель скомандовал ученикам выполнить бег змейкой, и школьница начала упражнение вместе с остальными одноклассниками, однако во время его выполнения почувствовала себя плохо. Ребенок отошел в сторону, схватился за поручни, но упал на пол.

Как пишет канал, сразу после этого окружающие вызвали школьного врача и скорую помощь. Прибывшие медики не смогли реанимировать девочку и констатировали ее смерть.

«Mash на Мойке» также выяснил, что умершая школьница была старшим ребенком в благополучной семье, хорошо училась и не конфликтовала с учителями и одноклассниками.

О смерти двенадцатилетней девочки на уроке физкультуры в Выборгском районе Санкт-Петербурга стало известно утром 15 марта. Сообщается, что у семиклассницы был диагностирован сердечный шум, однако она не имела освобождения от школьных занятий спортом.

Ранее в подмосковном детском саду во время урока физкультуры умер шестилетний мальчик с врожденным пороком сердца. Когда ребенку стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать малыша.