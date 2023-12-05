С российских банков стали брать деньги за неудавшиеся операции по картам

НСПК с 7 ноября стала брать с банков плату начиная с третьей неудачной операции

Принимающие платежи российские банки уже почти в течение месяца оплачивают неудавшуюся попытку авторизации начиная с третьей. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на лидера направления по разработке технологических стандартов Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергея Панина.

Деньги с банков начали брать с 7 ноября на фоне обилия неудачных авторизаций. По словам представителя НСПК, к этому привели некорректные действия эквайреров, которые «генерят их в излишних количествах», а за новые тарифы проголосовало большинство банков на прошлой конференции системы.

«Операция не совершается, услуга не оказывается, а товар — не передается, с учетом того, что за эти операции взимается комиссия, то очевидно, что все стороны теряют прибыль», — прокомментировал Панин, отметив, что для платежной системы такие сбои тоже связаны с репутационными рисками. С учетом того, что неуспешность связана не с технической стороной вопроса, а скорее со злоупотреблениями, НСПК стремится снизить число таких операций, сказал он.

Ранее стало известно, что НСПК сделает платной для банков двухфакторную аутентификацию клиента при оплате покупок и услуг в интернете. По данным СМИ, так стимулируется переход банков на более современную технологию определения устройства для упрощения клиентского пути и ускорения прохождения платежа.