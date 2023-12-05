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16:23, 5 декабря 2023Культура

Сергей Жуков объяснил отказ от новогодних концертов

Сергей Жуков заявил, что предпочитает ужин с семьей выступлениям в Новый год

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков объяснил, почему отказывается выступать в Новый год. Его слова приводит KP.RU.

По словам артиста, он всегда проводит праздник в кругу семьи. «Даже если в ночь с 31 на 1 января у меня, как и у многих артистов, выпадает концерт, то в полночь, под бой курантов, я всегда дома. Этому правилу я не изменяю уже много лет», — сказал исполнитель, отметив, что на работу он может отправиться через час после семейного ужина.

Ранее были раскрыты гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь. Так, самыми востребованными 31 декабря были названы певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и эстрадный певец и композитор Владимир Пресняков.

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