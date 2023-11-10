Раскрыты гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь

KP.RU: рэпер Баста выступит за 10 миллионов рублей в новогоднюю ночь в Дубае

Стали известны гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь. Данные приводит KP.RU.

Так, по данным издания, самыми востребованными 31 декабря стали певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и эстрадный певец и композитор Владимир Пресняков. Исполнители выступят для гостей концертного зала Барвиха, цены на билеты варьируется от 50 до 200 тысяч рублей.

При этом отмечается, что помимо этого, Анна Asti споет в клубе VK Gipsy и на частных площадках, у Преснякова также есть другие выступления в праздничную ночь.

Исполнители Сергей Лазарев и Валерия выступят в ресторане «Турандот», билеты на мероприятие стоят от 80 до 135 тысяч рублей. Певица Татьяна Буланова споет в ресторане «Пушкин», билеты на выступление можно приобрести за сумму от 40 до 60 тысяч рублей. Певица Лолита проведет праздник в «Метрополе», билеты на шоу стоят в диапазоне от 130 тысяч до 150 тысяч рублей.

Также в праздник выступления запланированы у таких звезд, как Сосо Павлиашвили, Полина Гагарина и Мот (настоящее имя — Матвей Мельников).

KP.RU отмечает, что у перечисленных артистов гонорар за одно праздничное выступление составляет от 4 до 5 миллионов рублей.

Также стало известно, что российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, проведет новогоднюю ночь на сцене Дубая, при этом его гонорар составил 10 миллионов рублей. На мероприятии также выступят Митя Фомин и группа «Иванушки International» — они получат от 2 до 3, 5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, зарабатывает за одно выступление от двух до трех миллионов рублей.