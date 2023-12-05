Скандального бизнесмена обманом лишили квартиры в Москве

Скандального бизнесмена Полонского обманом лишили квартиры за 130 млн рублей

Скандального бизнесмена Даниэля Полонского лишили московской квартиры за 130 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Речь идет о квартире площадью 256 квадратных метров на Авиационной улице. Полонский и его супруга не используют жилье около пяти лет. Недавно жена бизнесмена захотела продать объект, однако при попытке получить выписку из ЕГРН выяснилось, что квартира им не принадлежит. Согласно документам, Полонский подарил жилье некому Бочину Павлу.

По данным МФЦ, собственник сменился в октябре 2023 года, но ни Полонский, ни его жена не подписывали документы о передаче жилья. Супруга предпринимателя обратилась в полицию.

Известно, что Полонский живет в Лондоне с 2018 года. Он является соучредителем компании по продаже пылесосов Kirby в России, которая стала известна благодаря агрессивному маркетингу. Именно Полонский создал методичку по технологиям продаж для сотрудников компании.

Ранее актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем самочувствии после переезда из квартиры в центре Москвы на окраину города. Она опровергла информацию о том, что дочь Ольга Шукшина насильно заставила ее покинуть прежнее жилье.