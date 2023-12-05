BBC: боец ВСУ раскрыл правду об осаде на Днепре вопреки красивым отчетам Киева

Бои проходят для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжело, российские войска контролируют украинские линии снабжения, из-за чего военные чувствуют себя как в ловушке. Правду о происходящем раскрыл украинский солдат, оказавшийся в осаде в составе подразделения ВСУ на восточном берегу Днепра, в интервью BBC.

«Вся переправа находится под постоянным обстрелом. Я видел, как лодки с моими товарищами на борту просто исчезали в воде после ударов, навсегда теряясь в Днепре. Мы думали, что после того, как мы туда доберемся, враг убежит, и тогда мы сможем спокойно перевезти все необходимое (генераторы, топливо, продовольствие), но не получилось», — сообщил боец ВСУ на правах анонимности.

По его словам, ВС РФ заранее знали о высадке ВСУ на восточном берегу Днепра и ждали их прибытия. «Они бросили на нас все — артиллерия, минометы и огнеметные системы. Я думал, что никогда не выберусь. У меня такое ощущение, будто я вышел из ада, но ребята, которые заменили нас, попали в еще больший ад», — объяснил украинский солдат.

Издание напомнило, что ранее Генштаб Украины отчитался, что ВСУ удерживают позиции в боях на Днепре и наносят огневой урон тылам противника. Однако показания бойца показали другую сторону, не фигурирующую в красивых отчетах Киева. BBC также отмечает, что это свидетельствует о разногласиях между генералами и правительством Украины относительно состояния войны.

«Каждый день мы сидели в лесу, подставляясь под обстрел. Мы были в ловушке — все дороги и тропинки изрешечены минами. Поставки были самым слабым звеном. Русские контролировали наши линии снабжения, поэтому стало сложнее — ощущалась реальная нехватка питьевой воды, несмотря на наши поставки на лодках и беспилотниках», — рассказал солдат.

Он добавил, что большую часть снаряжения закупали сами военные, за свои деньги организовали блоки питания, а с приходом холодов ситуация может ухудшиться.

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело скорее политическое, чем военное значение», — отметил украинский военнослужащий. Он также рассказал, что на Украине давно закончились добровольцы, теперь на фронт посылают тех, кто не смог избежать мобилизации. «Вы будете смеяться над этим, но некоторые из наших морских пехотинцев даже не умеют плавать», — подчеркнул боец.

Ранее стало известно, что Россия в зоне СВО на Днепре начала применять аэролодку Alligator. Их используют для доставки грузов и раненых бойцов, они развивают скорость от 80 до 140 километров в час в зависимости от нагрузки.