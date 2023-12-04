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12:44, 4 декабря 2023Наука и техника

Россия в зоне СВО на Днепре начали применять аэролодку Alligator

Российские военные в зоне СВО начали применять аэролодку Alligator

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) на Днепре начали применять аэролодку Alligator («Аллигатор»). Об этом со ссылкой на одноименную компанию-разработчика Вячеслава Кочеева сообщает РИА Новости.

Образец изделия был представлен на выставке «Вездеходер-2023», которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря. Изначально аэролодку планировали использовать для активного отдыха. По словам Кочеева, бойцы в районе Херсона оставили позитивные отзывы про Alligator.

«Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее. Просто строится лодка по определенному сценарию для возможности размещения, в том числе, на жесткой носовой платформе каких-то ящиков, оборудования», — сказал представитель компании.

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Собеседник добавил, что в настоящее время Alligator производит аэролодки длиной от 5,9 до 7,5 метра и грузоподъемностью от 550 до 1500 килограммов. Максимальная скорость изделий варьируется от 80 до 140 километров в час в зависимости от нагрузки.

В июне ТАСС источник в военно-морской сфере сообщил, что универсальные десантные корабли-вертолетоносцы «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 получат безэкипажные катера.

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      Иван Потапов
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