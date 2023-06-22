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13:38, 22 июня 2023Наука и техника

Российские «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» получат безэкипажные катера

Источник ТАСС: корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» получат безэкипажные катера
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 получат безэкипажные катера. Об этом ТАСС сообщил источник в военно-морской сфере.

«Универсальные десантные корабли проекта 23900, кроме группировки морских вертолетов, будут нести на борту и управлять безэкипажными катерами, предназначенными для противолодочной и противоминной обороны корабля», — сказал собеседник.

Источник добавил, что безэкипажные разведывательные автономные катера типа «Тайфун» оснащены беспилотниками и датчиками для обнаружения субмарин, а безэкипажные катера «Сканда» используются для поиска и обезвреживания морских мин.

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В июне начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 3-го ранга Илья Колесников сообщил, что морской тральщик «Яков Баляев» применил беспилотный катер «Сканда» для поиска и обезвреживания морских мин условного противника в ходе учений в Охотском море.

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    Иван Потапов
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