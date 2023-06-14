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10:02, 14 июня 2023Наука и техника

«Яков Баляев» применил беспилотный катер на учениях

Тральщик «Яков Баляев» ТОФ применил безэкипажный катер «Сканда» для поиска мин на учениях

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Морской тральщик «Яков Баляев» Тихоокеанского флота (ТОФ) применил беспилотный катер «Сканда» для поиска и обезвреживания морских мин условного противника в ходе учений в Охотском море. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 3-го ранга Илья Колесников, передает ТАСС.

«Личный состав тральщика "Яков Баляев" в ходе проделывания прохода для тактической группы кораблей ТОФ, действующего в Охотском море, сначала применил автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин "Диез" и гидроакустическую станцию "Ливадия", после чего спустил на воду безэкипажный катер "Сканда"», — сказал он.

Колесников отметил, что с помощью катера экипаж идентифицировал обнаруженные плавающие мины, после чего их уничтожили из артиллерийского комплекса АК-306. Всего в учениях задействовали свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.

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23 января 2023

Тральщик «Яков Баляев» проекта 12700 «Александрит» передали заказчику в 2020 году. Корабли этого проекта предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.

В апреле на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700. Тральщики этого типа получили корпус из монолитного стеклопластика, обеспечивающий большую живучесть корабля при поиске мин.

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