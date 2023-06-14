«Яков Баляев» применил беспилотный катер на учениях

Тральщик «Яков Баляев» ТОФ применил безэкипажный катер «Сканда» для поиска мин на учениях

Морской тральщик «Яков Баляев» Тихоокеанского флота (ТОФ) применил беспилотный катер «Сканда» для поиска и обезвреживания морских мин условного противника в ходе учений в Охотском море. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 3-го ранга Илья Колесников, передает ТАСС.

«Личный состав тральщика "Яков Баляев" в ходе проделывания прохода для тактической группы кораблей ТОФ, действующего в Охотском море, сначала применил автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин "Диез" и гидроакустическую станцию "Ливадия", после чего спустил на воду безэкипажный катер "Сканда"», — сказал он.

Колесников отметил, что с помощью катера экипаж идентифицировал обнаруженные плавающие мины, после чего их уничтожили из артиллерийского комплекса АК-306. Всего в учениях задействовали свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.

Тральщик «Яков Баляев» проекта 12700 «Александрит» передали заказчику в 2020 году. Корабли этого проекта предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.

В апреле на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700. Тральщики этого типа получили корпус из монолитного стеклопластика, обеспечивающий большую живучесть корабля при поиске мин.