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20:28, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Соловьев ответил вызвавшему его на бой Милохину и обозвал перхотью

Владимир Соловьев назвал бледной спирохетой вызвавшего его на бой Даню Милохина

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил TikTok-блогеру Дане Милохину, который ранее вызвал его на бой. В своей программе «Полный контакт», выпуск которой доступен во «ВКонтакте», он обвинил тиктокера в трусости.

Комментируя вызов Милохина, Соловьев назвал его бледной спирохетой и перхотью. «Зассал и сбежал из страны, так как ему было страшно в армии служить, что его на фронт пошлют, хотя у нас срочников не посылают», — добавил ведущий. Он также призвал блогера приехать в зону спецоперации.

«И это ничтожество тащили на все российские каналы в программах снимать, чтобы понравиться молодому поколению», — также возмутился Соловьев.

Милохин вызвал Соловьева на бой в онлайн-трансляции, которую провел на Twitch 30 ноября. Один из зрителей спросил блогера, состоится ли его поединок с телеведущим. Милохин заявил, что с удовольствием провел бы бой с Соловьевым, но счел, что его оппонент откажется от поединка.

Владимир Соловьев неоднократно критиковал Милохина. Так, в сентябре, после возвращения блогера в Россию, он назвал его мразью и призвал отправить в армию. После того как тиктокер покинул страну, ведущий в одном из эфиров снова его раскритиковал и заявил, что Милохину «в Россию путь заказан». Блогер, в свою очередь, назвал Соловьева «типом», который его «почему-то ненавидит».

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      Олег Давыдов
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