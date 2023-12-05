Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:02, 5 декабря 2023Мир

Советник Байдена «обнаружил» союзников Путина среди конгрессменов США

Салливан обвинил конгрессменов в поддержке Путина за отказ от помощи Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан «обнаружил» среди конгрессменов союзников российского лидера Владимира Путина. Согласно его заявлению в рамках брифинга, опубликованного на сайте Белого дома, все, кто в конгрессе США отказывается поддержать выделение средств из бюджета на помощь Украине, выступает «за улучшение стратегической позиции Путина».

«Конгресс должен решить, продолжать ли поддерживать борьбу за свободу в Украине в рамках коалиции из 50 стран, созданной президентом Байденом, или конгресс проигнорирует уроки, которые мы извлекли из истории, и позволит Путину одержать верх», — сказал Салливан.

Советник Джо Байдена выразил надежду, что конгрессмены сделают правильное решение. Он подчеркнул, что поддержка Украины является вкладом в национальную безопасность США.

Ранее Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине кончатся у Белого дома к концу текущего года, если конгресс будет бездействовать. В этом случае Вашингтон также не сможет выделять ВСУ оружие с американских складов без воздействия на боеготовность Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о возможности амнистии женщин. Кого из осужденных россиянок могут выпустить на свободу?

      Россиянам предложили вакансии циркачей для съемок в кино и обслуживающих енотов

      Названы привлекательные для воров вещи на дачах

      Раскрыты ключевые для ВСУ направления в зоне СВО

      Мужчины назвали привлекающие их особенности внешности женщин

      Модель рассказала о реакции партнера на съемки с порноактером с огромным пенисом

      Минобороны заявило о перехвате еще шести беспилотников ВСУ над Россией

      Российские военные почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово

      В Госдуме предложили запретить показ употребления алкоголя в фильмах

      Перечислены способные сбить F-16 российские истребители

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости