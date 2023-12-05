Советник Байдена «обнаружил» союзников Путина среди конгрессменов США

Салливан обвинил конгрессменов в поддержке Путина за отказ от помощи Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан «обнаружил» среди конгрессменов союзников российского лидера Владимира Путина. Согласно его заявлению в рамках брифинга, опубликованного на сайте Белого дома, все, кто в конгрессе США отказывается поддержать выделение средств из бюджета на помощь Украине, выступает «за улучшение стратегической позиции Путина».

«Конгресс должен решить, продолжать ли поддерживать борьбу за свободу в Украине в рамках коалиции из 50 стран, созданной президентом Байденом, или конгресс проигнорирует уроки, которые мы извлекли из истории, и позволит Путину одержать верх», — сказал Салливан.

Советник Джо Байдена выразил надежду, что конгрессмены сделают правильное решение. Он подчеркнул, что поддержка Украины является вкладом в национальную безопасность США.

Ранее Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине кончатся у Белого дома к концу текущего года, если конгресс будет бездействовать. В этом случае Вашингтон также не сможет выделять ВСУ оружие с американских складов без воздействия на боеготовность Соединенных Штатов.