В США назвали срок исчерпания средств на помощь Украине

Салливан: ресурсы на поставку оружия ВСУ могут закончиться у США к концу года

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине кончатся у Белого дома к концу текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«В отсутствие действий со стороны Конгресса у администрации к концу года кончатся ресурсы на приобретение дополнительных оружия и военной техники для Украины», — сказал он.

По словам Салливана, Вашингтон также не сможет выделять ВСУ оружие с американских складов без воздействия на боеготовность Соединенных Штатов.

Ранее глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер рассказал, что американская сторона оставит Киев без нового пакета военной помощи до конца текущего года.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о критическом моменте в финансовой поддержке ВСУ. По его словам, в настоящее время у американского руководства нет прежней гибкости для финансирования украинской армии.