Спрятанное в мультиварке СВУ обезвредили в российском военкомате

В Новосибирске обнаружили мультиварку с СВУ на территории военкомата

На территории военкомата в Новосибирске обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятанное в мультиварке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, все произошло накануне ночью. Мультиварка со взрывным устройством стояла на окне многоэтажного дома по улице Дмитрия Шамшурина в Новосибирске, в котором располагается военный комиссариат. На место прибыли экстренные службы — они вскрыли находку и обнаружили внутри таймер с проводами и нитью накаливания, а также сыпучее вещество серого цвета. Прибывшие к военкомату саперы уничтожили СВУ при помощи робота-манипулятора, ее фрагменты были отправлены на экспертизу.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Проводится проверка, злоумышленников ищут.

Ранее в сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в организации взрыва около здания военкомата в Невском районе Петербурга три месяца назад.