Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:21, 5 декабря 2023Силовые структуры

Спрятанное в мультиварке СВУ обезвредили в российском военкомате

В Новосибирске обнаружили мультиварку с СВУ на территории военкомата

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

На территории военкомата в Новосибирске обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятанное в мультиварке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, все произошло накануне ночью. Мультиварка со взрывным устройством стояла на окне многоэтажного дома по улице Дмитрия Шамшурина в Новосибирске, в котором располагается военный комиссариат. На место прибыли экстренные службы — они вскрыли находку и обнаружили внутри таймер с проводами и нитью накаливания, а также сыпучее вещество серого цвета. Прибывшие к военкомату саперы уничтожили СВУ при помощи робота-манипулятора, ее фрагменты были отправлены на экспертизу.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Проводится проверка, злоумышленников ищут.

Ранее в сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в организации взрыва около здания военкомата в Невском районе Петербурга три месяца назад.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о возможности амнистии женщин. Кого из осужденных россиянок могут выпустить на свободу?

      Дочь Пригожина решилась на пластическую операцию

      Отец актера Гармаша попал в реанимацию

      Российский подросток ударил ножом школьника из-за ревности к однокласснице

      Двухлетний российский ребенок отравился тяжелым наркотиком и попал в реанимацию

      Стало известно о снижении интенсивности огня ВСУ на одном из направлений

      Нефть назвали главным экспортным товаром США

      В США заявили о возможном ударе из Газы по авиабазе с ядерным оружием

      Москва столкнулась с нехваткой курьеров во время снегопадов

      Кабмин одобрил проект закона о выплатах одной категории не родившихся россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости