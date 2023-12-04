Полицейские задержали подозреваемого в подрыве СВУ около военкомата

В Петербурге задержали жителя, организовавшего взрыв у военкомата 3 месяца назад

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в организации взрыва около здания военкомата в Невском районе Петербурга три месяца назад. Об этом сообщает «78.ru».

Сообщается, что злоумышленник использовал все известные ему методы конспирации, а компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) собирал на работе. По словам самого задержанного, взрывом он рассчитывал запугать людей, которые могли прийти в военный комиссариат.

После задержания в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о незаконном хранении и перевозке взрывных устройств, а также террористическом акте. Ему грозит до 28 лет лишения свободы.

О звуках взрыва у здания военкомата в Невском районе Санкт-Петербурге стало известно 5 сентября. Позже выяснилось, что причиной этому стало сдетонированное СВУ, заложенное в вентиляционной шахте.