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13:39, 4 декабря 2023Силовые структуры

Полицейские задержали подозреваемого в подрыве СВУ около военкомата

В Петербурге задержали жителя, организовавшего взрыв у военкомата 3 месяца назад
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в организации взрыва около здания военкомата в Невском районе Петербурга три месяца назад. Об этом сообщает «78.ru».

Сообщается, что злоумышленник использовал все известные ему методы конспирации, а компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) собирал на работе. По словам самого задержанного, взрывом он рассчитывал запугать людей, которые могли прийти в военный комиссариат.

После задержания в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о незаконном хранении и перевозке взрывных устройств, а также террористическом акте. Ему грозит до 28 лет лишения свободы.

О звуках взрыва у здания военкомата в Невском районе Санкт-Петербурге стало известно 5 сентября. Позже выяснилось, что причиной этому стало сдетонированное СВУ, заложенное в вентиляционной шахте.

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