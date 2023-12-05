США объявили награду за данные о местонахождении Усса

Госдеп США пообещал семь миллионов долларов за данные о местонахождении Усса

За данные о местонахождении россиянина Артема Усса, находящегося в международном розыске, Госдеп США пообещал награду в семь миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня госдепартамент объявляет о вознаграждении в рамках программы вознаграждения по борьбе с транснациональной организованной преступностью в размере до семи миллионов долларов для гражданина России Артема Александровича Усса», — говорится в сообщении.

21 марта в Милане приняли решение об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. При этом еще в январе предприниматель захотел быть экстрадированным в Россию, где в отношении его возбуждено дело по обвинениям в мошенничестве.

В мае Усс совершил побег из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Отмечается, что ему могла посодействовать преступная группировка из Сербии. Банда сербских преступников помогла Уссу бежать на пароме.

В ходе побега Усс как минимум один раз сменил автомобиль, а также пересек границы нескольких стран. Так ему удалось попасть в Сербию, откуда он вылетел в Москву.