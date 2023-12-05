Стало известно о строительстве железной дороги между Мариуполем и Запорожьем

Файзуллин заявил о строительстве железной дороги между Мариуполем и Запорожьем

Город Мариуполь Донецкой народной республики (ДНР) и село Андровка, расположенное к северо-западу от Бердянска Запорожской области, соединят железной дорогой. О строительстве объекта стало известно ТАСС.

Соответствующее заявление сделал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. «Предполагается строительство участка железнодорожной линии, которая соединит Мариуполь (станция Мариуполь-Сортировочный) и село Андровка (станция Трояны)», — рассказал он.

По словам Файзуллина, строительство железнодорожной линии предусмотрено мастер-планом развития Мангушского муниципального образования в ДНР. План был разработан Единым институтом пространственного планирования.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о начале строительства железной дороги, которая должна соединить Ростов-на-Дону и Крым через территорию региона. Он отметил, что строительство путей приведет и к развитию региона.