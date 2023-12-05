Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:30, 5 декабря 2023Среда обитания

Стало известно о строительстве железной дороги между Мариуполем и Запорожьем

Файзуллин заявил о строительстве железной дороги между Мариуполем и Запорожьем

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Город Мариуполь Донецкой народной республики (ДНР) и село Андровка, расположенное к северо-западу от Бердянска Запорожской области, соединят железной дорогой. О строительстве объекта стало известно ТАСС.

Соответствующее заявление сделал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. «Предполагается строительство участка железнодорожной линии, которая соединит Мариуполь (станция Мариуполь-Сортировочный) и село Андровка (станция Трояны)», — рассказал он.

По словам Файзуллина, строительство железнодорожной линии предусмотрено мастер-планом развития Мангушского муниципального образования в ДНР. План был разработан Единым институтом пространственного планирования.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о начале строительства железной дороги, которая должна соединить Ростов-на-Дону и Крым через территорию региона. Он отметил, что строительство путей приведет и к развитию региона.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент принял оплату?» Пресс-секретарь Байдена завершила брифинг после неудобного вопроса

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      Кремль оценил сроки возможной амнистии некоторых осужденных женщин

      Подразделение ЦРУ нашло девять объектов неземного происхождения

      В Кремле высказались о формате участия России в саммите G20

      В России высказались о готовности к переговорам с Украиной

      В Румынии заявили о возможности сыграть ключевую роль в восстановлении Украины

      Назван самый благополучный для жизни в России регион

      Стало известно о запрете сотрудникам ЦБ использовать технику Apple

      Анонсировано заседание совета «Движения первых» с участием Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости