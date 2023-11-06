Стало известно о строительстве железной дороги между Ростовом и Крымом

Балицкий заявил о строительстве железной дороги между Ростовом и Крымом

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым через территорию региона. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Балицкий заявил о строительстве железной дороги между Ростовом и Крымом и подчеркнул, что она пройдет от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. По его мнению, нынешний путь небезопасен и устарел. Строительство новой дороги также приведет и к развитию региона.

«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных», — заключил он.

Ранее Балицкий заявил о полной остановке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Он также выразил надежду на то, что Россия в скором времени возьмет под контроль областной центр — город Запорожье.