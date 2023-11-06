Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:43, 6 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о строительстве железной дороги между Ростовом и Крымом

Балицкий заявил о строительстве железной дороги между Ростовом и Крымом
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Unsplash

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым через территорию региона. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Балицкий заявил о строительстве железной дороги между Ростовом и Крымом и подчеркнул, что она пройдет от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. По его мнению, нынешний путь небезопасен и устарел. Строительство новой дороги также приведет и к развитию региона.

Материалы по теме:
Главная дорога. В России открыли первый участок скоростной трассы Москва — Казань. Как мегапроект изменит жизнь россиян?
Главная дорога.В России открыли первый участок скоростной трассы Москва — Казань. Как мегапроект изменит жизнь россиян?
22 сентября 2022
Свалки севера. Почему в Коми буксует мусорная реформа
Свалки севера.Почему в Коми буксует мусорная реформа
23 ноября 2022

«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных», — заключил он.

Ранее Балицкий заявил о полной остановке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Он также выразил надежду на то, что Россия в скором времени возьмет под контроль областной центр — город Запорожье.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Агония украинского режима». Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено

      В Одессе сняли кадры падения ракеты ВСУ перед машиной из-за неудачной работы ПВО

      Дипломат призвал создать альтернативу зерновой сделке

      На Украине рассказали о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе

      Медведева назвала причину популярности российских фигуристок в Азии

      Офис Зеленского прокомментировал сообщения об оружии с Украины в секторе Газа

      В Одессе ночью произошли еще четыре взрыва

      Стало известно о строительстве железной дороги между Ростовом и Крымом

      Раскрыты подробности отношений знаменитого архитектора с советской властью

      Балицкий оценил перспективы освобождения города Запорожье в ближайшее время

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости